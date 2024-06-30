شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: لم يصلنا أى قرار بخصوص مباراة سموحة.. ونرفض التفريط فى مصطفى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أنهم لم يصلهم أي قرار حتى الآن بشأن موقف الفريق من مواجهة سموحة، وأن انقطاع الكهرباء ليس ظرفا قهريا، كاشفا أنه بالفعل حدث حريق، ولكن بعد إطفائها كنا سنستأنف المباراة، لكن لم يحدث بسبب توقف أحد الأبراج.

وقال سعيد، في تصريحات خاصة عبر برنامج الكابتن على قناة dmc، إن حكم اللقاء كان يريد استكمال المباراة رغم ضعف الإضاءة، وأكد أن الإضاءة تسمح باللعب، وبعدها فوجئنا بانقطاع برج إضاءة آخر.

وأضاف: إن تصريحات رئيس الرابطة بإعادة المباراة أمر غريب، وهو عكس ما قاله المسؤول عن لجنة المسابقات، وهو تضارب في القرارات، مؤكدا أن الطبيعي أن المباراة تُحسب له طبقا للائحة لأن الحريق انتهى وما حدث كان إطفاء الإضاءة فقط.

وتابع: "من الصعب التفريط في أي لاعب للمنتخب الأولمبي في الوقت الحالي وتحديدا مصطفى فتحي، وأنه لو كان قد تم إنهاء الدوري في موعده لكانت الأمور أفضل الآن، وخلال يومين سيكون هناك جديد في موضوع رمضان صبحي واليوم كانت هناك جلسة استماع له".

واختتم هاني سعيد تصريحاته قائلا: "حق بيراميدز الفوز بالمباراة وليس إعادتها أو حتى استكمالها، فعندما سألنا في بداية الأمر قالوا إن مخزنا صغيرا الذي تعرض للحريق، وفريق بيراميدز يسعى للفوز باللقب ويسير بخطي ثابتة في الفترة الحالية من أجل هدفه".