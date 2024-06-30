شكرا لقرائتكم خبر عن زياد السيسى يتصدر التصنيف العالمى لسلاح السيف والان مع تفاصيل الخبر

تصدر زياد السيسى لاعب المنتخب الوطنى للسلاح، التصنيف العالمي لسلاح السيف، متفوقا على عمالقة اللعبة.

وكرّم مجلس إدارة نادي سبورتنج مؤخرا، البطل العالمي زياد السيسي المصنف الثاني على العالم بسلاح السيف والمتأهل لأولمبياد باريس 2024.

نجح زياد السيسي، لاعب منتخب مصر لسلاح السيف، فى تحقيق الميدالية الذهبية بمنافسات بطولة الجائزة الكبرى في مدينة سيول بكوريا الجنوبية.

وتمكن زياد من تحقيق فوز تاريخي على بطل جورجيا "ساندرو بازادي" المصنف الأول عالميا في المباراة النهائية بنتيجة 15-13.

كان زياد السيسى قد بدأ مشواره بالبطولة بالفوز على بطل اليابان في دور الـ64 بنتيجة 15-10 قبل أن يفوز على بطل إيطاليا بنتيجة 15-5 في دور الـ32 فيما فاز على بطل فرنسا بنتيجة 15-11 في ثمن النهائي.

وفي مباراة ربع النهائي فاز زياد على بطل فرنسا الآخر بنتيجة 15-8 قبل أن يواصل تألقه ويفوز على بطل أمريكا باللمسة الذهبية بنتيجة 15-14 في نصف النهائي ثم يحصد الذهبية بالفوز على بطل جورجيا في النهائي.

وكان قد بدأ زياد السيسي مشواره بالبطولة بالفوز على بطل اليابان في دور الـ64 بنتيجة 15-10 قبل أن يفوز على بطل إيطاليا بنتيجة 15-5 في دور الـ32 فيما فاز على بطل فرنسا بنتيجة 15-11 في ثمن النهائي.

وفي مباراة ربع النهائي فاز زياد على بطل فرنسا الآخر بنتيجة 15-8 قبل أن يواصل تألقه ويفوز على بطل أمريكا باللمسة الذهبية بنتيجة 15-14 في نصف النهائي ثم يحصد الذهبية بالفوز على بطل جورجيا في النهائي.