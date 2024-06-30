شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة سيدات اليد 2004 تعود للقاهرة اليوم بعد تحقيق المركز الـ13 ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأحد، 30 يونيو 2024 01:30 ص
تعود بعثة منتخب سيدات اليد 2004 إلى القاهرة قادمة من مقدونيا فجر اليوم، الأحد، بعد تحقيق المركز الثالث عشر فى بطولة العالم بالفوز على المنتخب الكورى بنتيجة 29/23، فى لقاء تحديد المركزين الثالث عشر والرابع عشر فى بطولة العالم بمقدونيا فى النسخة رقم 24 للبطولة /، وفقا لتأكيدات عبده عبد الوهاب رئيس البعثة.
ونجح منتخب الفراعنة فى الفوز على الصين بنتيجة 25/20 فى أولى مواجهات تحديد المراكز الخميس.
وخسر منتخب سيدات اليد 2004 أمام هولندا فى أول مواجهات الدور الأول بنتيجة 20/ 17، قبل الخسارة من رومانيا 32/23 .
وكان منتخب سيدات اليد قد نجح فى تحقيق الفوز بأولى مواجهاته أمام تشيلى بنتيجة 26 - 16، قبل أن يهزم تونس بنتيجة 25-24 ، ليتلقى الخسارة أمام سويسرا بنتيجة 31-22 فى ختام الدور الأول.
وتضم قائمة أسماء لاعبات منتخبنا الوطنى المصرى كلا من: مريم عمر - نادين طارق - ندى تامر - تقى كامل - نوال احمد - جهاد وائل - لوجين اسامة - سارة علوى - سارة اشرف - جنى صلاح - منى سنبل - كنزى حاتم - شروق محمود - نهى ايهاب فاطمة محمود - اوكا احمد.
وتضم قائمة الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطني كلا من: كابتن عبده عبد الوهاب المشرف العام على منتخبات السيدات رئيسا للبعثة وكابتن رامى عبد اللطيف المدير الفنى و كابتن محمد عبد السلام ريشة مدرب عام و كابتن محمد عباس مدرب حراس مرمى و كابتن حازم حامد محلل الاداء و الكابتن منة كرم ادارية الفريق الوطنى و الدكتورة ماهيتاب محمد اخصائية علاج طبيعى.
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