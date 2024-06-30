الامارات | لايمر لاعب المنتخب النمساوي سعيد ببقاء المدرب رانجنيك مع الفريق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال كونراد لايمر لاعب وسط منتخب النمسا إن قرار رالف رانجنيك بالبقاء مديرا فنيا للمنتخب كان خطوة رابحة لجميع الأطراف، بعدما رفض المدرب المخضرم عرضا من بايرن ميونخ".

وقال لاعب الوسط النمساوي اليوم الأحد "كنت مرتاحا للغاية عندما بدأت الشائعات، وبشكل عام كان قرارا رابحا للجانبين، وبالنسبة لي أنا سعيد لأنه اختار النمسا".

وسبق أن عمل لايمر تحت قيادة رانجنيك عندما كانا سويا في نادي لايبزج، والتقى بالمدرب مرة أخرى بعد توليه مهمة المنتخب في يونيو 2022.

وكان رانجنيك على وشك الانتقال مؤخرا إلى بايرن ميونخ الألماني، الذي يضم لايمر بين صفوفه.

وكان مسؤولو بايرن على ثقة من إتمام الصفقة، لكن رانجنيك قرر في اللحظات الأخيرة البقاء مع النمسا لبعد انتهاء منافسات اليورو.

وقال لايمر إنه سعيد ببقاء رانجنيك، مضيفا "لقد بدأنا معه طريقا لم ينته بعد، ونريد الاستمرار فيه".

وقاد رانجنيك منتخب النمسا للتأهل لدور الـ16 في بطولة أمم أوروبا 2024 بألمانيا، ليعادل أفضل إنجاز حققه في يورو 2020 ويستعد لمواجهة تركيا يوم الثلاثاء في لايبزج.