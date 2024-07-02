عاد النجم ليونيل ميسي للتدريبات الجماعية في صفوف منتخب الأرجنتين اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإكوادور المقرر لها الجمعة المقبل في ربع نهائي كوبا أمريكا.
ولم يتدرب ميسي بسبب الإصابة بتشنج في العضلة الضامة اليمنى خلال فوز فريقه 1-0 على تشيلي في 25 يونيو الماضي. ولم يشارك في فوز الأرجنتين 2-0 على بيرو يوم السبت الماضي.
ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فقد شارك ليونيل ميسي في جزء من التدريبات الجماعية، أمس الاثنين، ما يمنح الجهاز الفني مؤشرا مبدئيا بأنه سيلحق بموقعة ربع النهائي.
وحصل ميسي على راحة لمدة 4 أيام عقب الإصابة حتى لا تتفاقم.
وقال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: “أدى ميسي بعض التدريبات التأهيلية قبل مران الاثنين، ومن ثم شارك مع بقية المجموعة”.
وتأهل المنتخب الأرجنتيني إلى ربع النهائي عقب تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط.
روسيا اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر موقف ميسي من اللحاق بموقعة الإكوادور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.