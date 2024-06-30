شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 30 - 6 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 30 - 6 - 2024 ، العديد من الاخبار ، وفي مقدمتها الزمالك يعلن تجديد رسميًا تعاقد محمد صبحى لمدة 4 مواسم،و موديست يودع الأهلي: ممتن بكوني جزءا من هذا النادي التاريخي، وزيزو يرحب بالمشاركة مع منتخب مصر الأولمبى فى باريس

الزمالك يعلن تجديد رسميًا تعاقد محمد صبحى لمدة 4 مواسم

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك فى تجديد التعاقد مع محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة أربعة مواسم بداية من الموسم المقبل.

موديست يودع الأهلي: ممتن بكوني جزءا من هذا النادي التاريخي

وجه الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي رسالة وداعية في نهاية رحلته مع الفريق الأحمر، عقب نهاية عقده اليوم الأحد مع نهاية شهر يونيو الجاري، والاتفاق على رحيله عن قلعة الجزيرة.

استبعاد كهربا من قائمة الأهلى لمواجهة طلائع الجيش وعودة رضا ونيدفيد

اختارمارسيل كولر المدير الفني للأهلي، 21 لاعبا لدخول معسكر مغلق استعدادا لمباراة طلائع الجيش غدا الإثنين في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ13 لمسابقة الدوري المصري..

زيزو يرحب بالمشاركة مع منتخب مصر الأولمبى فى باريس

رحب أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بالمشاركة مع منتخب مصر الأولمبى فى أولمبياد باريس 2024 ، بعدما تلقى اللاعب اتصالا من مسئولى المنتخب واتحاد الكرة.

بعثة منتخب مصر الأولمبى تطير إلى فرنسا 13 يوليو المقبل

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، على السفر إلى فرنسا يوم 13 يوليو المقبل، على متن طائرة خاصة..

محمود عاشور يطير إلى باريس يوم 18 يوليو للمشاركة فى دورة الألعاب الأوليمبية

يواصل الحكم الدولى محمود عاشور تنفيذ برنامج الإعداد الخاص استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية الثالثة والثلاثين باريس 2024، التي تقام في باريس..

الزمالك يوقع عقوبة مالية على روقا.. واللاعب يطلب الرحيل قبل نهاية الموسم

وقع الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، عقوبة مالية على محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق

ياسر حفني أفضل مدرب فى بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين

حصل ياسر حفني، المستشار الفني ومدير الرياضة للاتحاد المصري للخماسي الحديث ، على جائزة أفضل مدرب فى منافسات نهائي فردي الناشئين ببطولة العالم، والمقامة بالإسكندرية.