شكرا لقرائتكم خبر الأهلي المصري ينتظر عرض الخلود لضم بيرسي تاو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف موقع «winwin» الرياضي حقيقة ما تردد بشأن وجود عروض من أحد أندية دوري روشن السعودي، للحصول على خدمات أليو ديانغ وبيرسي تاو ثنائي النادي الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسبق وقالت تقارير صحفية «إن النادي الأهلي تلقى بالفعل عروضا رسمية من أندية في الدوري السعودي، من أجل الحصول على خدمات الثنائي أليو ديانغ وبيرسي تاو.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي للموقع «العرض الذي تلقيناه بشأن الحصول على خدمات بيرسي تاو، هو محادثات شفوية فقط من نادي الخلود السعودي لضم اللاعب، ولم ترتق حتى الآن إلى عروض رسمية»، مضيفا «بخصوص أليو ديانغ وصل بالفعل عرض لضم اللاعب إلى النادي الأهلي من نادي الخلود السعودي، للحصول على خدماته خلال الانتقالات الصيفية الحالية»، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي النادي الأهلي يبحث العرض المادي ويتشاور حاليا مع الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر، من أجل إمكانية رحيل اللاعب.

وانضم الدولي الجنوب أفريقي بيرسي تاو صاحب الـ30 عاما، الذي يجيد اللعب في مركز الهجوم، إلى صفوف النادي الأهلي في سبتمبر عام 2021.

وشارك بيرسي تاو مع النادي الأهلي هذا الموسم في 8 لقاءات في مسابقة الدوري المصري الممتاز، مسجلا 5 أهداف، وخاض 12 مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، محرزا هدفا وحيدا، إضافة إلى مشاركته في مباراتين في كأس السوبر المصري.

وشارك الدولي المالي أليو ديانغ صاحب الـ26 عاما، مع النادي الأهلي هذا الموسم في 7 مباريات في مسابقة الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى مشاركته في 5 مواجهات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.