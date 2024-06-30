الامارات | بيان رسمي من الأهلي يعلن من خلاله تجديد عقد نجم الفريق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النادي الأهلي المصري عن تجديد عقد لاعبه محمد هاني نجم الفريق ليكمل الظهير الأيمن مسيرته الرائعة مع الشياطين الحمر والمنتخب المصري.

ونشر حساب الرسمي للنادي الأهلي بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، أكد من خلاله عن تجديد عقد اللاعب لمدة 3 سنوات قادمة.

وقال بيان النادي: “جدد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عقده مع النادي لمدة 3 سنوات قادمة، وأنهى اللاعب كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالعقد الجديد".

وأضاف البيان: “مؤكدًا على سعادته باستكمال مشواره مع ناديه، للاستمرار في العطاء وبذل الجهد لتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات وإسعاد جماهير الأهلي".

ويعتبر هاني من ضمن العناصر الأساسية للمدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، وساهم في تحقيق الفريق لبطولة دوري أبطال إفريقيا الأخيرة على حساب الترجي التونسي.