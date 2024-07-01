ملامح تشكيل الاهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش، اليوم الأثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

وتنطلق مباراة الاهلي وطلائع الجيش غدًا الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتقام المباراة على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات لقاء مؤجل من الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد الاهلي في المركز الثاني برصيد 48 نقطة.

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ويغيب 11 لاعبًا عن صفوف النادي الالي أمام طلائع الجيش بسبب تعرض البعض للإصابات ومنهم من تم استبعاده لعدم جاهزيته الفنية.

تشكيل الاهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني- محمد عبد المنعم- ياسر إبراهيم- كريم فؤاد

الوسط: مروان عطية- أكرم توفيق- إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات- أحمد عبد القادر- وسام أبو علي

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