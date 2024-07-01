شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. ركلات الترجيح تنهى مشوار الأهلى بالكأس لصالح المصري والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 1 يوليو 1988، نجح المصري البورسعيدى فى إقصاء النادى الاهلى من بطولة كأس مصر عن طريق ركلات الترجيح.

تقدم الأهلى عن طريق عمرو أنور فى بداية الشوط الثانى، وتعادل الضيوف عن طريق طلعت منصور فى الدقيقة 61، ليلجأ الفريقان لوقت إضافى قدره نصف ساعة، وفى الشوط الثالث تقدم المصرى بهدف ثانى سجله أيضا طلعت منصور، قبل أن يدرك عادل عبد الرحمن التعادل للأهلى قبل نهاية الوقت الإضافى بدقيقتين فقط.

وشهد الوقت الإضافى إشهار البطاقة الحمراء لطارق خليل مهاجم الأهلى من قبل حكم المباراة يحيى البربرى، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، لتحديد هوية الفريق الصاعد لمواجهة الزمالك فى ربع النهائى بعد أسبوع.



ونجح المصرى فى الفوز بركلات الترجيح "5/4" بعد نجاح لاعبيه فى تسجيل ضرباتهم الخمسة بنجاح عن طريق أينو قائد الفريق، ووليد فتحى، وطلعت منصور، وهانى عبداللطيف، ومحمد مشالى فى شباك ثابت البطل قائد الأهلى.



بينما سجل لاعبو الأهلى أربع ضربات فقط، بعد أن أهدر حمادة يونس مدافع الأهلى الشاب إحدى الركلات، بينما سجل من زملائه كل من محمد السيد، وضياء السيد، وعادل عبدالرحمن، ومحمود صالح.

والطريف أن مشاركة الأهلى فى هذه النسخة كانت الأولى بعد غياب نسختين متتاليتين الأولى لامتناع الأهلى عن المشاركة، والثانية لعدم إقامة البطولة، ليحافظ الأهلى على سجله خالى من الهزائم فى كأس مصر منذ آخر هزائمه عام 1979.