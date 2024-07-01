شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أوباما يعقد جلسة لحسم مصيره مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد يوسف إبراهيم أوباما ، لاعب الزمالك، جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء لحسم مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل، خاصة أن تعاقده مع الفريق ينتهي بنهاية الموسم الجارى.

أوباما استقر على الرحيل عن الزمالك، والدورى المصرى والاحتراف فى أحد دوريات الخليج أو الدورى التركى، إلا أن مسئولى القلعة البيضاء تحدثوا مع اللاعب من أجل الاستمرار ورغبتهم فى عدم رحيله، وهو ما سيتم حسمه فى الجلسة المنتظرة.

من المقرر أن يقوم اللاعب بالمفاضلة و المقارنة بين العرض الذى سيقدم له من الزمالك بالعروض الخارجية التى يمتلكها لتحديد وجهته المقبلة خلال الفترة المقبلة.