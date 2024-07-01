اخبار الرياضه

يوسف أوباما يعقد جلسة لحسم مصيره مع الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أوباما يعقد جلسة لحسم مصيره مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  يعقد يوسف إبراهيم أوباما ، لاعب الزمالك، جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء لحسم مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل، خاصة أن تعاقده مع الفريق ينتهي بنهاية الموسم الجارى.

أوباما استقر على الرحيل عن الزمالك، والدورى المصرى والاحتراف فى أحد دوريات الخليج أو الدورى التركى، إلا أن مسئولى القلعة البيضاء تحدثوا مع اللاعب من أجل الاستمرار ورغبتهم فى عدم رحيله، وهو ما سيتم حسمه فى الجلسة المنتظرة.

من المقرر أن يقوم اللاعب بالمفاضلة و المقارنة بين العرض الذى سيقدم له من الزمالك بالعروض الخارجية التى يمتلكها لتحديد وجهته المقبلة خلال الفترة المقبلة.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements