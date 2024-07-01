شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تضرب مودرن فيوتشر قبل مواجهة بلدية المحلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يفتقد فريق مودرن فيوتشر لخدمات أكثر من لاعب فى اللقاء المقبل أمام بلدية المحلة بالدوري، فى مقدمتهم محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، والذي تعرض لإصابة الشرخ في الكتف، وكذلك محمد فاروق بعد إصابته في أربطة الركة خلال المباراة الماضية، بالإضافة إلى استمرار غياب مروان محسن بسبب عدم اكتمال الجاهزية، وأحمد رفعت الذي يغيب عن الفريق منذ مارس الماضي.

وكان مودرن فيوتشر قد تغلب على الجونة بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الفريق الساحلي بمنافسات الجولة 28 بالدوري، ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة بلدية المحلة الأربعاء المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز بلدية المحلة بهدف نظيف.

ويعمل طلعت يوسف، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، على تجهيز محمود حمدي حارس مرمى الفريق للمشاركة بشكل أساسي الفترة المقبلة، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق، بشرخ فى الكتف، خلال مشاركته فى المباراة الماضية أمام الجونة، ليتأكد غيابه عن الملاعب لفترة لا تقل عن 5 أسابيع.

وتقدم مودرن فيوتشر إلى المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 20.