موعد مباريات دور ربع نهائي يورو 2024

نقدم لكم موعد مباريات دور ربع نهائي أمم أوروبا “يورو 2024” بعد أن تم تحديد أطراف المباريات كاملة بشكل رسمي.

واستطاع منتخب فرنسا أن يفوز على نظيره بلجيكا بهدف دون مقابل ليتأهل إلى دور ربع نهائي يورو 2024، فيما فاز البرتغال بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 أمام سلوفينيا.

فيما تمكن منتخب هولندا من تحقيق الفوز على رومانيا بثلاثة نظيفة، بينما تأهلت تركيا على حسب النمسا بثنائية نظيفة، بالإضافة إلى فوز سويسرا على إيطاليا بهدفين نظيفين، وفازت ألمانيا على الدنمارك بهدفين نظيفين.

اقرأ أيضًا.. ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا 2024 بعد انتهاء دور الـ16

واستطاع منتخب انجلترا أن يفوز بهدفين مقابل هدف على سلوفاكيا، وإسبانيا على جورجيا 4-1.

وجاءت المواعيد كالتالي:

إسبانيا ضد ألمانيا، الجمعة الموافق 5 يوليو الجاري، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

البرتغال ضد فرنسا، الجمعة 5 يوليو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

إنجلترا ضد سويسرا، يوم السبت 6 يوليو، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

هولندا ضد تركيا، يوم السبت 6 يوليو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.