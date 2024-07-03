موعد مباراة الزمالك ضد فاركو في الدوري الممتاز

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره فاركو مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

ويقام لقاء الزمالك ضد فاركو على أرضية ملعب “برج العرب” بالإسكندرية، ضمن إطار منافسات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة، بعد خوض 22 مباراة، حيث فاز في 11 لقاء وتعادل في 4 وتلقى 7 هزائم.

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بينما يتوتجد فاركو بالمركز الخامس عشر في جدول مسابقة الدوري المصري، ويمتلك 25 نقطة، حصل عليها من 28 مباراة، فاز في 5، وتعادل في 10، وخسر 13 مواجهة.

موعد مباراة الزمالك وفاركو اليوم في الدوري المصري

وينطلق لقاء الزمالك ضد فريق فاركو اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري

من المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس1، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الممتاز