اتحاد الكرة يلبي طلب الاهلي

أكد الإعلامي أمير هاشم، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، قد وافق على طلب النادي الاهلي، بقدوم حكام أجانب للتحكيم لمباريات الأحمر في الدوري الممتاز.

وقال الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج “+90″:” الاتحاد المصري لكرة القدم، بدأ بالفعل هذه الأيام مخاطبة بعض الاتحادات الأوروبية لتوفير حكام أجانب لمباريات الاهلي التي يطلبها”.

وتابع:” “الاهلي كان قد طلب حكام أجانب لمباراتي بيراميدز والمصري البورسعيدي، وكان قد طلب من قبلها لمباراة الزمالك التي انسحب فيها الأخير”.

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ويستعد الاهلي لمواجهة الداخلية مساء يوم الخميس القادم على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 20 مباراة.