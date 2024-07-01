الرمادي يطالب لاعبي سيراميكا بنسيان مباراة الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - طالب أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا من لاعبيه نسيان الهزيمة من الزمالك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء يوم السبت الماضي بالجولة الثامنة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز .

وطالب الرمادي من لاعبيه التركيز في الفترة القادمة من أجل تحسين موقفهم في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز وأكد المدرب على كامل ثقته في لاعبيه .

ويستعد فريق سيراميكا خلال الأيام الحالية لمواجهة نظيره فريق الإسماعيلي في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين بعد غد الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز .

علق أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، على الخسارة بنتيجة 4-2 أمام الزمالك، بالمباراة التي جمعت بينهما ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أيمن الرمادي في تصريحات خلال المؤتمر الصجفي عقب المباراة: "أهدرنا العديد من الأهداف أمام الزمالك، وفي كل مرة نتعادل بها تظهر حالة من التراخي تتسبب في الخسارة، كان بالامكان أن نكون أفضل من ذلك، لكننا نعترف بوجود أخطاء عديدة تحتاج للمعالجة".

وأضاف: "غفلنا عن تطبيق بعض المبادئ في المباراة، أهمها تغطية المساحات بالإضافة للغياب الذهني لبعض اللاعبين".

وأتم: "غياب جمهور الزمالك أثر على الفريقين، لأن وجود الجمهور حافز للاعبين".