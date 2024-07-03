أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "منفذ العملية من قرية نحف قرب كرمئيل داخل الخط الأخضر ويحمل الجنسية الإسرائيلية". بدوره، أعلن قائد المنطقة الشمالية بالشرطة الإسرائيلية، أنه "تم رفع حالة التأهب في المنطقة"، لافتاً الى أن "منفذ عملية الطعن وصل إلى المجمع سيرا وليس في مركبة".

كانت هذه تفاصيل خبر قائد المنطقة الشمالية بالشرطة الإسرائيلية: منفذ عملية الكرمئيل وصل إلى المجمع سيرا ورفعنا حالة التأهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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