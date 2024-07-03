التقى نقيب أطبّاء ​لبنان​ في بيروت البروفسور ​يوسف بخاش​، الهيئة الإداريّة للمستشفى الجامعي "سيمون فاي" في منطقة "تروا " جنوب العاصمة الفرنسيّة باريس، وذلك "لإيجاد السّبل الآيلة إلى التّعاون المثمر بين المستشفى الجامعي المذكور والمستشفيات الجامعيّة اللّبنانيّة، لاستقطاب أطبّاء جدد من لبنان لفترات زمنيّة محدّدة، والاستفادة من الخبرات الفرنسيّة والدّراسات الحديثة في مجال الطبّ التّخصّصي، مع التّركيز على مدّة التّدريب، لعدم تحويل هذه الخطوة إلى هجرة دائمة، والإفساح في المجال أمام سائر الأطبّاء المتمرّنين من الاستفادة من هذا البرنامج الّذي تعمل عليه ​نقابة الأطباء​ في بيروت؛ وبشكل يسمح للطّبيب اللّبناني باكتساب خبرات جديدة يرفد بها الجسم الطبّي في لبنان"، بحسب مكتب بخاش.

كانت هذه تفاصيل خبر بخاش بحث مع مستشفى جامعي فرنسي بسبل التعاون لاستقطاب أطباء جدد من لبنان لفترات محددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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