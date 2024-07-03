لجنة نيابية فرعية تابعت مناقشة مواد اقتراح قانون تمكين البلديات

عقدت اللّجنة الفرعيّة المنبثقة عن اللّجان النيابيّة المشتركة والمكلّفة درس اقتراح قانون تمكين البلديّات، جلستها الثّالثة برئاسة رئيسها النّائب ​جهاد الصمد​، وذلك لاستكمال درس مواد الاقتراح.

وأوضحت اللّجنة في بيان، "أنّها تابعت درس اقتراح القانون والنّقاش في المادّة الثّالثة المتعلّقة بتعديل الرّسوم، بغاية تحقيق التّوازن للبلديّة وفق القانون، على ألّا تتجاوز الـ25 ضعفًا عن الرّسوم المستوفاة عام 2022، ولم يُحسم الأمر بشأنها بعد".

وأشارت إلى "أنّها ناقشت أيضًا المادّة الرّابعة المتعلّقة برسم نفايات متطوّع، الّتي لم تُحسم أيضًا، والمادّة الخامسة المتعلّقة باستيفاء رسم عن كلّ مقيم من الأجانب، الّتي كذلك لم يحسم أمرها؛ على أن تتابع اللّجنة مناقشة هذه المواد وما يليها في الجلسات المقبلة".