ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب سلوفينيا لمواصلة مشواره في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، وذلك عندما يواجه منتخب البرتغال مساء اليوم الاثنين، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس أمم أوروبا 2024.

وتأهل منتخب سلوفينيا ببطاقة أفضل ثوالث وذلك لحساب المجموعة الثالثة، والتي ضمن إنجلترا والدنمارك وصربيا، ونجح المنتخب السلوفيني في التعادل بالثلاث مباريات.

تشكيل سلوفينيا المتوقع أمام البرتغال في يورو 2024

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

الدفاع: يوري بالكوفيتش، جاكا بيجول، فانيا دروكوسيتش، زاد كارنيسينك.

الوسط: يان ملاكار، تيمي ماك إلسينيك، أدام جنيزدا سيرين، بيتار ستويانوفيتش.

الهجوم: بينيامين سيسكو، أندراز شبورار.

موعد مباراة البرتغال وسلوفينيا

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة البرتغال وسلوفينيا

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD 2 MAX.

معلق مباراة البرتغال وسلوفينيا

يعلق على المباراة، خليل البلوشي، وحفيظ دراجي.

حكم مباراة البرتغال وسلوفينيا اليوم في يورو 2024

حكم الساحة: الإيطالي دانييلي أورساتو.

حكم مساعد أول: الإيطالي سيرو كاربوني.

حكم مساعد ثانِ: الإيطالي اليساندرو جيالاتيني.

حكم رابع: النرويجي إسبن إسكاس.

حكم تقنية الفيديو: الإيطالي ماسيميليانو إيراتي.