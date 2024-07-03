أول تعليق من حماده هلال بعد تعافيه من وعكة صحية

حرص الفنان حمادة هلال، على طمأنة متابعينه على حالته الصحية، وذلك بعدما أصيب بوعكة صحية أجبرته على الإقامة في المنزل عقب عودته من الحج.

مرض حمادة هلال

وطمأن حمادة هلال جمهوه عبر حسابه على «فيسبوك»، قائلًا: «أنا الحمد لله والشكر لله بخير وفي نعمة كبيرة».

الحالة الصحية لـ حمادة هلال

وكان حمادة هلال، أعلن عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وذلك بعد عودته من أداء فريضة الحج؛ حيث طالب جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وكتب حمادة هلال، عبر خاصية «استوري» على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» قائلًا: «اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفائك شفاء لا يغادر سقمًا».

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