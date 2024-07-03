هنا الزاهد تُشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل الزواج سم قاتل

تحدثت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن أعمالها التي تستعد لطرحها قريباً، مشيرة إلى أن فيلمها مع الفنان تامر حسني "ري ستارت" من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

هنا الزاهد تتحدث عن أعمالها المقبلة

قالت هنا الزاهد خلال لقائها ببرنامجET" بالعربي" إنها تعتبر فيلم "ري ستارت" فيلماً خاصاً بالأسرة، موضحة أن الفيلم كوميدي ويناقش كل ما يخص الأسرة، ويناقش قصة هامة، أشارت إلى أنه سيُعرض لها قريباً فيلم "بضع ساعات في يوم ما" والذي يشاركها في بطولته الفنان هشام ماجد بعد نجاحهما سوياً في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، وفي الدراما فمن المقرر أن يعرض لها مسلسل "إقامة جبرية" فقد انتهت من تصويره منذ 7 أشهر.

أوضحت أن المسلسل دراما نفسي، به العديد من الجرائم، مكملة أنها تميل لمثل هذه الأعمال، مؤكدة على أن دورها صعب في العمل.

هنا الزاهد تشارك في دراما رمضان 2025

وبعد غيابها عن السباق رمضاني لمدة 3 سنوات ستعود من جديد في الموسم الرمضاني 2025، مؤكدة على أنها كانت تكتفي خلال الفترة الأخيرة بأعمالها عبر المنصات التي من بينها "سيب وأنا أسيب"، "أنا وهي"، "حلوة الدنيا سكر"، ولكنها قررت أن تعود لرمضان خلال السباق المقبل.

أوضحت أن المسلسل الرمضاني من إخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج محمد السعدي، ومن المقرر أن يكون 30 حلقة واسمه "الزواج سم قاتل"، وأكدت على أنها لا ترى نفسها فنانة كوميدية، ولكنها تحب أن تقوم بكل الأعمال.

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