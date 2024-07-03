داليا البحيري تكشف سبب ابتعادها عن الأعمال السينمائية

كشفت الفنانة داليا البحيري سبب ابتعادها عن الأعمال السينمائية، مؤكدة أنها تتجنب المشاركة في أعمال غير جيدة حتى لا تخسر تاريخها.

قالت البحيري خلال تصريحات صحفية: «عملت فيلم مؤخرا ولما بلاقي عمل كويس أركانه مكتملة وكل العناصر مشجعة أكيد مش هتأخر، إنما فيه حاجات بتتعرض عليا كنت بخاف أدخل فيها مش عايزة أضيع تاريخي أنا عملته في التاني السلامة».

تفاصيل مسلسل «بدون مقابل» لـ داليا البحيري

كما كشفت داليا البحيري تفاصيل مسلسل «بدون مقابل» قائلة: «هيتعرض قريب معايا هاني رمزي بس مش بيقدم كوميدي المرة دي معانا مجموعة كبيرة من الفنانين عمرو عبدالجليل وفاء عامر نسرين طافش أيتن عامر خالد سليم».

وكرَّم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الفنانة داليا البحيري ضمن فعاليات الدورة الـ 24 والمقامة في مدينة قرطاج التونسية.

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