نوال الكويتية تهنئ أصالة على ألبومها الجديد

حرصت الفنانة نوال الكويتية، على تهنئة النجمة أصالة نصري لطرح ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "ثم أنا" والذي يتضمن 10 أغانٍ مختلفة، وهي: "الساعة، الكرسي، جرح العرب، ما تهون، يمر وما يسلم، ثم أنا، تسألني، إنسان، كلك لهم، لا تختبر".

وتتعاون أصالة في ألبومها الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزّعين الموسيقيين، ومنهم: أحمد علوي، عبدالله الهماني، محمد الترك، رحاب، ضياء الميالي، قوس، وليد الشامي، مهند خضر، جاسم محمد، عدنان عبدالله، وغيرهم.

نوال الكويتية لـ أصالة: مبروك نزول ألبومك

وكتبت نوال الكويتية منشوراً عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، جاء كالتالي: "أصولة الغالية.. ألف مبروك نزول ألبومك حبيبتي وقدامك النجاح إن شاء لله اللي تستحقينه".

على جانب آخر تستعد النجمة السورية أصالة نصري للمشاركة في حفل "ليلة وردة" المقرر إحياؤها بمدينة جدة بـ المملكة العربية السعودية، على مسرح عبادي جوهر يوم 4 يوليو من الشهر الجاري، بمشاركة عدد آخر من المطربات وهن: نانسي عجرم، وعبير نعمة وريهام عبدالحكيم.

أحدث أغاني نوال الكويتية

وطرحت الفنانة نوال الكويتية خلال الأيام الماضية، أغنية بعنوان: "العالم أنت"، من ألحان أنور عبدالله، ومن كلمات الشيخة الدكتورة سعاد محمد الصباح. وقد جاءت كلمات الأغينة كالتالي: "خذ أيامي ورتبها كما تشاء. فالقارات أنت والبحار أنت. وأنا أنت. ومن اسمك يبدأ نور المكان. ومن عينيك تأخذ البحار ألوانها".

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