الامارات | كواترو يطلق النسخة السابعة من مهرجان الأكاديميات الخليجية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مركز كواترو الرياضي مؤتمراً صحفياً أمس الثلاثاء في قاعة المؤتمرات بمركز شباب عجمان في منطقة مشيرف أكد من خلاله اكتمال كافة التحضيرات والتجهيزات لاستضافة النسخة السابعة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية "خليجية كواترو" الذي يقام برعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، وإشراف وتنظيم مركز كواترو الرياضي في الفترة من الخامس حتى 11 يوليو الجاري.

حضر المؤتمر الصحافي أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة المنظمة العليا، وعبد الله البكر، مدير قسم الفعاليات بدائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان، وحمد عبيد تريم الشامسي، مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

كما حضر المؤتمر أمير الهاشمي مدير إدارة التسويق في مجموعة لافيش للعطور راعي المهرجان، وناجي خميس ممثلاً لجمعية الإحسان الخيرية راعي المهرجان، وفادي شحاتة المدير العام لمستشفى عجمان التخصصي الراعي اللوجستي للمهرجان.



ويهدف التجمع الخليجي الرياضي إلى اكتشاف وصقل المواهب الكروية في دول الخليج وإكساب اللاعبين الصاعدين الخبرات الرياضية، وتعزيز روح الفوز لديهم، ومنحهم خبرة التعامل مع وسائل الإعلام، بالإضافة إلى رفع مستوى الأداء الفني وتطوير قدرات ومهارات الفرق المشاركة في البطولة.

وتم خلال المؤتمر الصحافي الإعلان عن جميع البرامج التي ستقام خلال المهرجان، حيث تتصدر بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم والتي تنطلق الجمعة الفعاليات، ويشارك في البطولة 18 فريقاً من مختلف الدول الخليجية الشقيقة، وتضم 3 فئات، بطولة تحت 12 سنة مواليد 2012/2013، وبطولة تحت 14 سنة مواليد 2010/2011، إلى جانب بطولة تحت 16 سنة مواليد 2008/2009 والتي تقام لأول مرة.

وقدم عبد العزيز عبد الله مدير المهرجان وسالم خلفان مشرف البطولة شرحاً وافياً للوائح الفنية والتنظيمية، وتم إجراء مراسم القرعة للفئات الثلاث وتقسيم الفرق إلى مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى لفئة تحت 12 سنة الأكاديمية الأرجنتينية من الإمارات، وأكاديمية اليمن السعيد من اليمن، وأكاديمية سفنتين فور من الكويت، ويتواجد في المجموعة الثانية أكاديمية أوليه من البحرين، وسمارت الكروية من سلطنة عمان، أكاديمية نادي العين من الإمارات.

وفي فئة تحت 14 سنة، تضم المجموعة الأولى الأكاديمية الأرجنتينية، وأكاديمية سفنتين فور، وأكاديمية سمارت الكروية، ويتبارى في الثانية أكاديميتان من العراق وهما ساوه الرياضية والعطار الرياضية، بالإضافة إلى أكاديمية أوليه من البحرين، وفي فئة تحت 16 سنة أوقعت القرعة الأكاديمية الأرجنتينية في المجموعة الأولى إلى جانب الجوهرة الرياضية من سلطنة عمان، وأكاديمية ليو من العراق، فيما ضمت المجموعة الثانية أكاديمية نادي العين، وأكاديمية سبورت فور أوول، وأكاديمية B.one من السعودية.

وكشف عبد العزيز عبد الله مدير المهرجان أن النسخة السابعة من المهرجان تتضمن بطولة تنافسية خاصة بالمهارات الكروية وبطولة للألعاب الإلكترونية ومعسكراً تدريبياً لجميع الفرق المشاركة للإعداد للموسم الرياضي الجديد، ودورة معتمدة للمدربين والإداريين، بالإضافة إلى مجلس رياضي حواري يناقش هموم الأكاديميات الكروية.

وقال: "نجحنا في الدورات الست الماضية في تنظيم البطولة بشكل مميز، ونسعى من خلال هذه النسخة للبناء على ما تحقق من نجاحات، بالارتقاء بمستوى البطولة تنظيمياً وفنياً، وتطوير مهارات اللاعبين واكتشاف قدراتهم في إطار تنافس رياضي شريف يعزز العلاقات بين الأشقاء في الخليج".