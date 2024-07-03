الامارات | "التعليم والمعرفة" وجامعة خليفة تطلقان برنامجاً لتعزيز الكفاءات في العلوم والرياضيات بمدارس الشراكات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن تعاونها مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، المؤسسة العالمية والرائدة على مستوى الإمارات في البحث والمشاريع في أبوظبي، لإطلاق برنامج خاص بتأهيل قادة المستقبل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وذلك من خلال تعزيز مهارات ومعارف معلمين وطلبة الصف الحادي عشر في مدارس الشراكات التعليمية في الإمارة. ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بإمكانات التعليم في هذه المجالات العلمية، إلى جانب دعم الطلبة في انتقالهم من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية وإعدادهم لتحقيق التميز الأكاديمي.

ويستمر البرنامج الشامل لمدة عام كامل يخضع خلاله عدد من معلميّ مدارس الشراكات التعليمية في الإمارة لدورات تدريبية متخصصة بإشراف خبراء هيئة التدريس في جامعة خليفة. كما يقدم منهجية تعليم الأقران بمشاركة أعضاء من هيئة التدريس وطلبة الجامعة، حيث سيوفرون الدعم والتوجيه المخصصين لطلبة مدارس الشراكات التعليمية.

ويزود برنامج التدريب المتخصص المعلمين برؤى شاملة حول مستويات كفاءة الطلبة، ما يتيح لهم تخصيص التجارب التعليمية بما يتماشى مع مستوى كل طالب. كما سيمكنهم توظيف منهجيات التدريس الجديدة وتكييفها باستخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية المختلفة.

وتم تصميم منهجية تعليم الأقران لتوفير بيئة داعمة تعزز حب الاطلاع وحس الانتماء وترتقي بتجارب التعلم، إلى جانب إتاحة فرص التواصل مع الأفراد الملهمين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وسيتم اختيار الطلبة المؤهلين بناءً على تحصيلهم العلمي في مادة الرياضيات، وذلك وفقاً لنتائج اختبار قياس التقدم الأكاديمي، وتوصيات المعلمين.

وبدأ تطبيق المرحلة الأولى من البرنامج في مدرسة الغد للشراكات التعليمية، وذلك لدعم مهارات الطلبة في حل المشكلات وتمكينهم من تطبيق المفاهيم الرياضية في الحياة العملية. ما سيساعدهم في تحسين نتائجهم في اختبار الإمارات القياسي لمادة الرياضيات وإتقان استراتيجيات تقديم الاختبارات على منصة أليكس الإلكترونية للتقييم، بالإضافة إلى تعزيز مهاراتهم الأكاديمية ونموهم الشخصي وإمكانات التواصل والعمل الجماعي. كما يجري العمل على إطلاق النسخة الأولى من مسابقات، منافسة الرياضيات لطلبة المدارس الثانوية، بهدف تعزيز شغفهم واهتمامهم بمادة الرياضيات.

ويقام البرنامج التجريبي المخصص على مدار عام كامل، وسيشمل مجموعة متنوعة من منهجيات التعليم لتلبية مختلف احتياجات التعلم للطلبة المشاركين، بما في ذلك منهاج دقيق في مادة الرياضيات وأنشطة عملية، فضلاً عن أدوات وتقنيات مبتكرة، مثل منصة أليكس ومنهجية تعليم الأقران، وسيتم العمل بعد انتهاء المرحلة التجريبية على تطبيق البرنامج في جميع مدارس الشراكات التعليمية بأبوظبي في وقت لاحق.