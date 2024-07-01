اخبار الرياضه

"الشباب والرياضة" تحتفل باليوم العالمي للبيئة في الفيوم

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ياسر رشاد - القاهرة - تنظم وزارة الشباب والرياضة بعد غد الأربعاء، احتفالية بمحافظة الفيوم، بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، وذلك بالقاعة الكبرى بنادي محافظة الفيوم، بمشاركة ١٥٠ شاباً من القيادات الشبابية وأعضاء نادي القيادات الشبابية والكيانات الشبابية وحملة بشبابها وكذلك المبادرين في مجال البيئة والمناخ.

ويستهدف الاحتفال توجيه الشباب المصري نحو الاهتمام بالبيئة والتركيز على قضايا المناخ محلياً وعالمياً، ومن المقرر أن يشارك في الاحتفال محاضرين من وزارة البيئة، كما يقام على هامشه معرضاً لأصحاب التجارب والمبادرات الشبابية الناجحة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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