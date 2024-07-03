تكنولوجيا: ‏Nothing تؤكد تفاصيل كاميرا CMF Phone 1 ومعلومات كل من CMF Buds Pro 2 و Watch Pro 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر الحملة التشويقية الدعائية من Nothing لأجهزة CMF القادمة. فقد كشفت العلامة التجارية اليوم أن هاتف CMF Phone 1 سيحتوي على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر من صنع سوني وفتحة عدسة f/1.8.

وتقول الشركة انه تم تصميم الكاميرا لالتقاط صور طبيعية جميلة، في حين أن الخوارزميات المتقدمة (بما في ذلك Ultra XDR) “تعمل على تحسين صورك، مما يجعلها مشرقة وغامرة، بغض النظر عن ظروف الإضاءة“.

تظهر Nothing أيضًا المزيد من مكونات الهاتف، كجزء من سلسلة التجميع المستمرة، هذه المرة نصل إلى مستشعر بصمة الإصبع الموجود في الشاشة، ومكبر الصوت، والإطار السفلي.

وفي غضون أيام قليلة، سنحصل على التصميم النهائي، لذا ترقبوا ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت Nothing أن سماعات الأذن CMF Buds Pro 2 TWS ستحتوي على 50 ديسيبل Hybrid ANC، وهذا أكثر بـ 5 ديسيبل من Buds Pro الأصلية. ويعتبر وجه حملة CMF الإعلانية لهذه السماعات هي الممثلة الهندية راشميكا ماندانا.

ستأتي سماعات الأذن الجديدة باللون الأسود/الرمادي والأزرق، وستحتوي على برامج تشغيل مزدوجة وتكامل ChatGPT عبر هواتف Nothing أو CMF.

ستحتوي ساعة CMF Watch Pro 2 على قرص دائري، وليس مربعًا مثل سابقتها، وستدعم أكثر من 100 وجه ساعة مختلف. كما سيكون لها حافظة من الألومنيوم وتاج رقمي.

سيتم إطلاق جميع هذه المنتجات رسميًا يوم الاثنين المقبل، الموافق 8 يوليو.

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