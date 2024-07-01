رسميا.. بن شرقي يرحل عن الريان القطري.. وغموض حول مستقبله

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي الريان القطري، أمس الأحد، رحيل النجم المغربي أشرف بن شرقي عن صفوف الفريق بشكل رسمي، بعد موسم واحد قادمًا من الجزيرة الإماراتي.

ووجه النادي القطري شكره وتقديره للاعب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، متمنياً له التوفيق والنجاح في مسيرته الكروية القادمة.

وخلال موسمه مع الريان القطري، خاض بن شرقي 21 مباراة، مُسجلًا 10 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة لزملائه.

يشار إلى أن بن شرقي (29 عامًا)، لعب لعدة أندية عربية مميزة، بدءًا من المغرب الفاسي والوداد في الدوري المغربي، قبل الانتقال إلى الهلال السعودي في يناير 2018.

وخاض النجم المغربي تجربة مع لانس الفرنسي على سبيل الإعارة من الهلال، قبل أن ينتقل إلى الزمالك في صيف 2019، حيث استمرت تجربته مع الفريق 3 مواسم.

وخلال مسيرته، حصد بن شرقي العديد من الإنجازات، حيث ساهم في فوز الوداد بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2017، كما توج بلقب السوبر الأفريقي مع الزمالك عام 2020، بالإضافة إلى لقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين أيضًا.

ولم يكشف اللاعب المغربي حتى الآن عن وجهته القادمة، وسط أنباء عن ارتباط اسمه بالعودة إلى فريقه السابق الزمالك، أو الانتقال إلى أحد الأندية العربية الأخرى.