"ثلاثي هجومي".. تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة فاركو بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن تشكيل الفريق الرسمي لملاقاة نظيره فاركو اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ29 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية.

ويدخل الفارس الأبيض اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، محمد شحاتة.

خط الوسط: ناصر ماهر، عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو.

ويحتل الزمالك المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، جمعهم من 22 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن، بينما يأتي فريق فاركو في المركز ال 15 بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة، جمعهم من 28 مباراة خاضهم بالمسابقة.