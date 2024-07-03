"عواد ونيمار".. دكة بدلاء الزمالك أمام فاركو بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فريق فاركو اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ 29 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وستنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية.

وأعلن البرتغالي جوزيه جوميز، عن تشكيل فريقه الرسمي للمباراة، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحى.

خط الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفارس الأبيض للقاء كلا من، "محمد عواد وأحمد مجدى ومحمد السيد وزياد كمال وسيد عبدالله "نيمار" وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وإبراهيما نداي و عمار ياسر".

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، من 22 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن، بينما يأتي فريق فاركو في المركز الـ15 بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة، من 28 مباراة خاضهم بالمسابقة.

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