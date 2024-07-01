مفاجأة في حفل تقديم ريال مدريد لـ مبابي

كشفت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد قرر تجهيز مفاجأة، للاعبه الفرنسي كيليان مبابي، في حقل تقديمه، بعد إعلان انتقاله للملكي منذ شهر.

وكان قد انتقل الفرنسي كيليان مبابي إلى نادي ريال مدريد الإسباني عقب نهاية الموسم المنصرم، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع فريق باريس سان جيرمان.

وسيقيم ريال مدريد حفل تقديم كيليان مبابي لـ جماهير الميرنجي، كلاعب جديد للنادي، وذلك بعد انتهاء مشاركة اللاعب مع منتخب بلاده فرنسا في يورو 2024 المقامة الىن في ألمانيا.

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ووفقًا لـ صحيفة «آس» الإسبانية، فسيتم تقديم كيليان مبابي لجماهير ريال مدريد بشكل رسمي داخل ملعب «سانتياجو برنابيو»، معقل الملكي، يوم 16 يوليو المقبل.

وتابعت التقارير، أن هناك مفاجأة يجهزها النادي وهي إنه سيستعرض المميزات التي أضيفت لملعب «سانتياجو برنابيو»، خلال حفل تقديم مبابي.

وسيتم تقديم مبابي تحت سقف مغلق في «سانتياجو برنابيو»، والذي يعد أحد المميزات التي أصبحت تتواجد في الملعب عقب تطويره الأخير.