كولر: الأهلي يواجه ضغط مباريات.. ونستهدف حصد لقب البطولة

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب فوز الأحمر على طلائع الجيش قائلا سعيد بالأداء والنتيجة التي حققناها أمام الطلائع.

وتابع لاعبو الفريق نفذوا ‏التعليمات الفنية المطلوبة منهم في الشوط الأول وسجلوا ثلاثة أهداف، وواصلوا الأداء بنفس ‏القوة خلال الشوط الثاني.‏

واكمل أجريت التغييرات مبكراً لإراحة بعض اللاعبين بسبب ضغط ‏المباريات.‏

وأوضح سعيد بإداء طاهر في مباراة اليوم، انا من طلبت ان ينفذ طاهر ركلة الجزاء

وأشار إلى أن الأهلي يواجه ضغط مباريات في بطولة الدوري، الفريق يخوض ‏مباراة كل ٤٨ ساعة، وهو ما يواجهه الجهاز الفني بتطوير طريقة اللعب والتركيز على ‏استغلال الفرص والتدوير بين اللاعبين لمواجهة الضغط النفسي والذهني والفني الذي يتعرض ‏له الفريق.

واختتم حديثه قائلا الأهلي يقا تل من مباراة لأخرى في المسابقة ‏بحثًا عن الفوز ببطولة الدوري، فيما يمتلك الحلول الفنية لتعويض أي غياب عن الفريق.



حقق الأهلي انتصارا كبيرا على طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل لا شيئ، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة عشر.