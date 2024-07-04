شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الحكومة الجديدة ضمت كوادر ذات خبرة تناسب المرحلة الراهنة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة شهدت تغييرات واضحة، واختيار كوادر ذو خبرة عالية تناسب المرحلة الحالية لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الدولة، مشيرا إلى أن تم استحداث وزارات وتطوير للسياسات الحكومية .

وأكد الجبلاوي، إن المصريين يأملون خيرا من الحكومة الجديدة، علي رأسها تخفيف المعاناة والأزمات التي يعاني منها الشعب المصري وعلى رأسها أزمة انقطاع التيار الكهربائي، مطالبا بضرورة وجود حلول جذرية لإنهاء هذه الأزمة.

وتابع الجبلاوى: نعلم جيدا أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتقديم افضل الخدمات من اجل المواطن، ولكن الازمات التي مر بها العالم تؤثر بشكل مباشر على جميع الدول، موضحا ان حرب روسيا واوكرانيا والحرب على غزة وسبقتهم أزمة كورونا بالفعل أثرت على جميع اقتصاديات العالم وليس مصر فقط فالعالم اجمع يعاني من ازمات اقتصادية واضحة.

وطالب الجبلاوي الحكومة الجديدة، بسرعة إجراء الانتخابات المحلية، لانها تعد احد المكملات الدستورية، مضيفا ان المحليات ستقوم بحل الكثير من المشكلات والازمات التي يعاني من المواطن المصري في كافة محافظات الدولة، كما ان وجود المحليات له دور كبير في إنهاء أمور عديدة وخاصة في الأقاليم .