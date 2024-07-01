شبانة: بيان بيراميدز اساء إلى اتحاد الكرة

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى الإعلامي محمد شبانة، استيائه الشديد من البيان الصادر عن نادي بيراميدز بسبب الاحتجاج على قرار رابطة الأندية بشأن استكمال لقاء سموحة في بطولة الدوري، مؤكدا أن البيان فيه ألفاظ غريبة منها سب الرابطة والاتهام بعدم "الفهم".

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "بيراميدز اتهم أحمد دياب بأنه ضرب باللوائح عرض الحائط وأن الكرة المصرية تدار بالأهواء الشخصية، وهناك اتهامات بوجود عراقيل، خصوصا بعد انتصارات الأهلي الأخيرة واقترابه من الصدارة، وهناك حالة ارتباك ضربت بيراميدز بسبب ذلك".

وأضاف: "بيراميدز قدم شكوى لـ لجنة الاستئناف باتحاد الكرة بايقاف قرار رابطة الأندية باستكمال لقاء سموحة، لكن اللجنة رفضت مناقشة الأمر".

وواصل: "بيراميدز استهان بـ الرابطة واتحاد الكرة بألفاظ غير مقبولة، واتهمهم بعدم الفهم وسوء الإدارة والتعسف، وتطرق بيانهم لقضية المغربي محمد الشيبي، واتهموا الاتحاد والرابطة بأنهم يحاولان عرقلته عن المنافسة على لقب الدوري، والبيان كان يحمل الفاظ مهينة".