الألومنيوم: عامر حسين لا يرد على خطاباتنا.. ومباراتنا أمام الأهلي محسومة

ياسر رشاد - القاهرة - قال النميري العيسوي نائب رئيس نادي الألومنيوم، إن اتحاد الكرة لا يرد على خطابات نادي الألومنيوم بشأن مباراة الأهلي في كأس مصر.

إقرأ مرحبا..



واضاف النميري في تصريحاته مع الاعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس: عامر حسين لا يحترم أندية الصعيد، وقمنا بإرسال العديد من الخطابات إلى اتحاد الكرة ولكن لا يوجدي أي رد من جانبهم.

وتابع: لا نعلم مع من نتحدث بشأن مصير شكوى النادي من تأجيل مباراة الأهلي في كأس مصر، وأين حازم إمام ومحمد بركات.

وتابع: هو عامر حسين مفيش زيه في البلد علشان ميردش علينا وعلى خطاباتنا، ومباراتنا أمام الأهلي محسومة إذن لماذا كل هذا التأجيل .

وواصل: هو مفيش غير النادي الأهلي في مصر، كان على عامر حسين أخذ رأي نادي الألومنيوم في موعد مبارة الأهلي في كأس مصر.

وأكمل: نادي الألومنيوم كبير وعيب ما حدث معنا، وكل القرارات في تخبط، ونادم على انتخابي لهذا المجلس برئاسة جمال علام.