الحقيقة المروعة .. حمادة هلال يكشف تفاصيل وعكته الصحية بعد عودته من الحج

ياسر رشاد - القاهرة - أثار تعرض النجم حمادة هلال لوعكة صحية قلق جمهوره وتصدر التريند على جوجل، وذلك بعد معاناته من آلام بظهره وجسده بعد عودته من أداء مناسك الحج فى الأراضي المقدسة.

حمادة هلال يطمئن جمهوره

وكان طمان الفنان حمادة هلال، جمهوره على حالته الصحية، بعدما أصيب بوعكة صحية أجبرته على الإقامة في المنزل عقب عودته من اداه مناسك الحج.

ووجه حمادة هلال رسالة لجمهوره عبر حسابه الشخصى على الفيسبوك، قائلًا: “أنا الحمد لله والشكر لله بخير وفي نعمة كبيرة”.

وكان المطرب حمادة هلال طالب جمهوره بالدعاء في الساعات القليلة الماضية من خلال خاصية استوري عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، قائلاً: “اللهم رب الناس اذهب البأس، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفائك شفاء لا يغادر سقمًا”.

حمادة هلال

أغنية حمادة هلال الجديدة متحملاني

طرح النجم حمادة هلال مؤخرًا أحدث أغنياته بعنوان "متحملاني"، على موقع يوتيوب، وجميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، والأغنية من كلمات وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.

مسلسل المداح لـ حمادة هلال

وخاض النجم حمادة هلال ماراثون رمضان 2024 بمسلسل “المداح أسطورة العودة” الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

أحداث مسلسل المداح

تدور احداث مسلسل "المداح اسطورة العودة" حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.



أبطال مسلسل المداح

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان). ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.

حمادة هلال



وكان حقق النجم حمادة هلال نجاحًا كبيرًا بسلسلة المداح فى أجزائها الأربعة مع امكانية تقديم جزء خامس يتشاور خلاله صناعه خلال هذه الفترة ليكون العمل الأخير الذي سينهي تلك السلسلة.