ولاد رزق3.. كريم قاسم برفقة لاعبي المصارعة تايسون فيوري وفرانسيس نغانو

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الفنان كريم قاسم على مشاركة جمهوره صور له من كواليس فيلم ولاد رزق مع أبطال المصارعة الذي شاركوا في العمل، وذلك على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشر كريم قاسم على حسابه الرسمي بـ انستجرام صورًا مع أبطال المصارعة وهما تايسون فيوري و فرانسيس نغانو.

وكان روج الفنان كريم قاسم لشخصيته ضمن أحداث فيلم “ولاد رزق٣” حيث شارك جمهوره بوستر منفرد له عبر حسابه الرسمي على انستجرام، وعلق قائلا: "رمضان رزق راجع بالقاضية، فيلم ولاد رزق ٣ يوم ١٢ يونيو بجميع دور العرض المصرية و ١٤ يونيو بجميع دور العرض السعودية".

قصة الفيلم

تبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال الفيلم

فيلم "ولاد رزق" يشارك ببطولته أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه بحلول عام 2024.

من جانبه، أكد المستشار تركي آل الشيخ تحضير جزء رابع من فيلم ولاد رزق بطولة النجم أحمد عز.

وكتب تركي آل الشيخ على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا: ياليت القائمين على فيلم ولاد رزق ميتاخروش علينا بالجزء الرابع ومستعدين لدعمه بشكل اكبر ... الكوره في ملعب المخرج الكبير طارق العريان وصلاح الجهيني والفنان الكبير احمد عز ونجوم الفيلم ... واتمنى رؤية النجم الكبير كريم عبدالعزيز في دور كبير في الفيلم ... احنا جاهزين هل انتوا جاهزين يا فريق الفيلم؟ اتمنى اشوفه آخر 2025.

ويعتبر أحدث أعمال كريم قاسم مسلسل "زينهم" والذي يقوم فيه بدور دكتور جيمي وقد تصدر المسلسل المركز الأول في مشاهدات منصةWatch it ومحرك البحث جوجل عند عرض حلقاته علي قناة ON.

مسلسل زينهم من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجي، انجي أبو السعود.