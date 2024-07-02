خطاب رسمي من الأهلي لاتحاد الكرة بشأن إمام عاشور وعبد المنعم.. تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب خطابا رسميا لاتحاد الكرة المصري يخطره فيه قراره بشأن انضمام إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم للمنتخب الأوليمبي في باريس.

وأوضح مصدر لموقع "الخليج 365" أن الأهلي في خطابه رفض انضمام إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم لصفوف المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس.

وكشف المصدر أن خطاب الأهلي جاء كالتالي: "بالإشارة إلى مطالبتكم بانضمام لاعبي الفريق الأول لكرة القدم محمد عبدالمنعم وإمام عاشور للمنتخب الأوليمبي بدءاً من 5 يوليو الجاري، فإنه يرجى العلم أن الجهاز الفني رفض الأمر بسبب ضغط المباريات والمنافسة المحلية على لقب الدوري والحاجة لجهود جهود اللاعبين".

وأتم الأهلي بيانه كما ذكر المصدر: "الأهلي لم يتأخر يوما عن المهمة الوطنية لذا فأنه ليس لدينا أي مانع في الانضمام الفوري للثلاثي أحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس وحمزة علاء لمعسكر المنتخب الأوليمبي، لكن يتعذر تواجد الثنائي إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم بسبب الارتباطات المحلية وضغط المباريات ضمن منافسات مسابقة الدوري".

الجدير بالذكر أن بطولة كرة القدم لأولمبياد باريس 2024، في الفترة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس.