أول تعليق من حسام حسن على مجموعة مصر بتصفيات كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على مجموعة المنتخب التي يتواجد بها بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

وتضم مجموعة المنتخب الوطني في تصفيات كأس الأمم الأفريقية كل من: " كاب فيردي وموريتانيا وبتسوانا".

وقال حسام حسن في تصريحات للمركز الإعلامي باتحاد الكرة: "مجموعتنا جيدة، ومنتخب مصر جاهز للمباريات والتأهل والمنافسة على لقب أمم أفريقيا".

أوضح: "كما قلت مسبقا الكرة في أفريقيا تتطور للأفضل، والمجموعة تضم منتخبات جيدة ولكننا واللاعبون سنكون جاهزين للمباريات ونلعب دائما للفوز وتحقيق الألقاب".

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