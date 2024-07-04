"ثلاثي هجومي".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الداخلية بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الداخلية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الـ29 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويشهد تشكيل المارد الأحمر ثلاثة تغييرات عن مواجهة طلائع الجيش الأخيرة، بتواجد إمام عاشور ومحمد هاني وأحمد عبد القادر بدلاً من طاهر محمد طاهر، أكرم توفيق وخالد عبد الفتاح.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، حسين الشحات، وسام أبو علي.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 51 نقطة جمعهم من 21 مباراة بالدوري حتى الآن، فيما يأتي فريق الداخلية في المركز الـ18 والأخير بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة من 28 مباراة خاضهم بالمسابقة.