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إبراهيم حسن: مستعدون لتصفيات أمم أفريقيا 2025.. والكرة الأفريقية تتطور للأفضل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تحدث إبراهيم حسن مدير الكرة بالمنتخب المصري، عن مجموعة منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "مستعدون وجاهزون لكل الظروف في المباريات الخاصة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، ونلعب دائناً للفوز وتحقيق نتائج إيجابية".

وأضاف: "الكرة في أفريقيا تتطور للأفضل بشكل كبير، ومعظم الفرق الأفريقية تمتلك لاعبين محترفين في أكبر دول العالم".

وتابع: "منتخبا كاب فيردي وموريتانيا، ظهروا بمستوى جيد في بطولة أمم أفريقيا الأخير بكوت ديفوار 2023".

وواصل: "نحن نلعب دائما من أجل الفوز، والتأهل لبطولة الأمم الأفريقية واللعب على التتويج باللقب"..

واختتم حسن تصريحاته: "يتم من الآن التجهيز لمعسكرات المنتخب استعدادًا لخوض مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب".

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الثالثة بالتصفيات رفقة كلا من: "كاب فيردي، موريتانيا وبوتسوانا".

ومن المقرر إقامة بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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