لجنة الاستئناف تصدم بيراميدز بخصوص طلبه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أفاد مصدر بأن لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، قد رفضت الشق المستعجل في طلب نادي بيراميدز المتعلق بأزمة مباراته أمام سموحة.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء إلى أن لجنة الاستئناف رفضت الشق المستعجل في طلب بيراميدز وحددت جلسة 9 يوليو المقبل لنظر التظلم، على أن تقام المباراة أمام سموحة في موعدها.

وكانت مباراة بيراميدز وسموحة قد أُلغيت بسبب حريق بأحد أعمدة الإنارة في ملعب استاد الإسكندرية ليطالب مسؤولو بيراميدز باحتساب نقاط المباراة لهم.

ولكن تم تحديد موعند عند السابعة مساء اليوم للمباراة على أن تُستكمل بما توقفت عنده وهو التعادل بهدف لكل فريق وطرد حارس مرمى سموحة الهاني سليمان.

وكان نادي بيراميدز قد أرسل خطاباً رسمياً إلى اتحاد الكرة مساء الإثنين، يستأنف خلاله على قرار لجنة المسابقات برابطة الأندية المصري بشأن استكمال مباراة سموحة في الدوري.

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