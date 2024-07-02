ثروت سويلم عن شكوى بيراميدز: مراضاة لملاك النادي ومن أمن العقاب أساء الأدب

ياسر رشاد - القاهرة - قال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، إن نادي بيراميدز ليس له أي حقوق بشأن مبارة سموحة في الدوري الممتاز.

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وأضاف: لوائح رابطة الأندية واضحة ، وليس اي استفادة لأي نادي عن اخر سواء بيراميدز أو سموحة لأن المبارة كانت نتيجتها التعادل، تم تشكيل لجنة من استاد الإسكندرية والأمر اتضح أنه ليس اهمالا.

وواصل: قرار لائحة المسابقات النهائي هو استكمال المبارة طالما أن نتيجة المباراة ليس مؤثرة لطرف عن الآخر بالتالي سيكون استكمال المبارة بنفس طاقم التحكيم.

وتابع: لو المباراة تم إعادتها كان سموحة المستفيد الأكبر ولكن فرج عامر لم ينتقد القرار، وبيان بيراميدز من أجل مراضاة ملاك النادي الإماراتيين ومن آمن العقاب أساء الأدب.

وواصل: بقول لمسؤولي بيراميدز اذهبوا كما تشاءون ولكن الا التجريح في أشخاصا محترمين، على عكس بيان نادي الزمالك المحترم