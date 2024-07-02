الشناوي يشترط لتجديد تعاقده مع الاهلي

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن تطور جديد، في ملف تجديد عقد حارس مرمى منتخب مصر والاهلي محمد الشناوي رفقة المارد الأحمر في الفترة القادمة.

وينتهي عقد حارس مرمى الاهلي محمد الشناوي رفقة القلعة الحمراء بنهاية الموسم القادم.

وقال مدحت شلبي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة “أم بي سي”:” محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي اشترط لتجديد تعاقده مع الفريق الفريق الحصول على راتب 50 مليون جنيه في الموسم”.

وتابع:” أن الشناوي يرى أن هناك لاعبين آخرين يحصلون على مبالغ اكبر بكثير، خاصًا لاعبي الزمالك وبيراميدز”.

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وواصل:” الأقرب حاليًا هو موافقة الاهلي على خروج محمد الشناوي إعارة لمدة موسم واحد للدوري السعودي”.

واختتم حديثه:” أن النادي الاهلي ينتظر وصول عروضًا رسميًا للشناوي من أجل اتخاذ القرار بسبب عدم كسر سقف رواتب لاعبي الفريق الذي يقدر بـ 15 مليون جنيه في الموسم”.