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تعليق ساخر على رونالدو بسبب إهدار ركلة جزاء أمام سلوفينيا

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كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال

لاعب منتخب البرتغال

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية، تعليقًا ساخرًا أثناء عرضها إعادة ركلة جزاء التي أهدرها البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام سلوفينيا في يورو 2024.

وقامت بإضافة تعليق يقول “ميستيانو بينالدو”، وذلك بعد أن أهدر ركلة جزاء في الأشواط الإضافية في الدقيقة 105.

هذا الأمر أثار رد فعل غاضبًا من تيري نجم السابق، وفي قصة على إنستغرام، قال: “بي بي سي هذا عار”.

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رونالدو بكى بعد إهداره ركلة الجزاء، إلا أنه نجح في تعويض ذلك بتسجيله من ركلة جزاء، حيث فازت البرتغال بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في ركلات الترجيح لتتأهل إلى ربع نهائي بطولة أوروبا.

وكان منتخب البرتغال قد التقى نظيره سلوفينيا، ضمن منافسات دور ثمن نهائي كأس أمم أوروبا 2024، مساء أمس الثلاثاء.

وضرب منتخب البرتغال موعدًا مع نظيره فرنسا في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس أمم أوروبا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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