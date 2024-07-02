شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبي لمودرن فيوتشر يضع برنامجاً تأهيلياً لجنش والان مع تفاصيل الخبر

وضع الجهاز الطبي لفريق مودرن فيوتشر، برئاسة الدكتور أحمد مبروك، برنامجاً خاصاً لمحمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها بشرخ بالساعد الأيمن (عظمة الزند) ، ومن المقرر أن تتراوح مدة غيابه بين 4 إلى 6 أسابيع.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة بلدية المحلة، في اللقاء الذي يقام غداً الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز بلدية المحلة بهدف نظيف.

ويفتقد فريق مودرن فيوتشر لخدمات أكثر من لاعب في اللقاء المقبل أمام بلدية المحلة بالدوري، في مقدمتهم محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، وكذلك محمد فاروق بعد إصابته في أربطة الركة وذلك خلال المباراة الماضية، بالإضافة إلى استمرار غياب مروان محسن بسبب عدم اكتمال الجاهزية، وأحمد رفعت الذي يغيب عن الفريق منذ مارس الماضي.

وكان مودرن فيوتشر قد تغلب في اللقاء الماضي على الجونة بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الفريق الساحلي بمنافسات الجولة 28 بالدوري.

ويعمل طلعت يوسف، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، على تجهيز محمود حمدي حارس مرمى الفريق للمشاركة بشكل أساسي الفترة المقبلة، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق، بشرخ فى الكتف، خلال مشاركته فى المباراة الماضية أمام الجونة، ليتأكد غيابه عن الملاعب لفترة لا تقل عن 5 أسابيع.

ورفع مودرن فيوتشر رصيده إلى 41 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 20.