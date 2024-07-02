شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية ترفض إيقاف الدورى 15 يوماً بسبب الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

رفض مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة ما تردد حول إيقاف مسابقة الدورى الممتاز خلال منافسات أولمبياد باريس 2024، التى يخوضها منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالي.

وأوضح مسئولو الرابطة أن جدول الدورى كما تم إعلانه مؤخرا، ولن يتم إجراء تعديلات عليه وستنتهى المسابقة يوم 16 أغسطس وفقا لما تم إعلانه.

وترددت أنباء مؤخرا تفيد بطلب اتحاد الكرة من الرابطة إيقاف الدورى أثناء الأولمبياد، لحل أزمة المنتخب الوطنى الأولمبى فى ضم اللاعبين خاصًة من الأهلى والزمالك وبيراميدز.

كما كشف مسئولو اتحاد الكرة أنهم لم يتقدموا بطلب لرابطة الأندية لتأجيل مباريات الدورى المصرى بسبب معسكر المنتخب الأولمبى، فى ظل الأنباء عن رفض الأندية ترك لاعبيها لتمثيل المنتخب.

وقال مصدر فى اتحاد الكرة لليوم السابع، "لم نطلب تأجيل مباريات الدورى، ونعرف أن الجدول مضغوط ومزدحم، ولا نملك رفاهية الوقت، وكلك لم تصلنا أى إخطار من الأندية برفض تمثيل لاعبيها للمنتخب الأولمبي".

وكانت أنباء انتشرت على الساحة الرياضية خلال الساعات القليلة الماضية، تزعم وجود اتجاه داخل رابطة الأندية المصرية بتأجيل بطولة الدورى لمدة 15 يومًا بسبب مشاركة المنتخب المنتخب الأولمبى فى أولمبياد باريس.