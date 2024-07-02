شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يعود للظهور مع المقاولون العرب بعد غياب 921 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

يستعد عماد النحاس المدير الفني الجديد للمقاولون العرب للظهور الأول مع ذئاب الجبل، في ولايته الثانية، بعد توليه المسؤولية الفنية للفريق خلفاً لمعتمد جمال، والذي رحل لتراجع النتائج.

ويلتقي المقاولون العرب مع إنبي في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم، الثلاثاء، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز إنبي بهدف نظيف.

وتعتبر مواجهة إنبي الاختبار الرسمي الأول لـ عماد النحاس مع ذئاب الجبل، بعد غياب نحو سنتين و6 أشهر وأسبوع واحد، ما يعادل 921 يوماً، عن آخر ظهور للنحاس على المقعد الفني للمقاولون.

وكانت مباراة سيراميكا والمقاولون العرب في موسم 2021-2022، والتي جمعت الفريقين يوم 24 ديسمبر 2021، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، هي آخر مباراة تولى فيها عماد النحاس قيادة المقاولون العرب في ولايته الأولى قبل الرحيل عن النادي.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 18 والأخير برصيد 19 نقطة، بعدما خاض الفريق 26 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 4 مباريات فقط، وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 15 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 44.