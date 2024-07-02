موقف الزمالك من رحيل الجزيري بنهاية الموسم

استقر مسئولو الزمالك على موقف سيف الدين الجزيري مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما ارتبط اسمه بالرحيل عن النادي للاحتراف في الدوري السعودي.

وحسم مسئولو الزمالك موقف الجزيري مع النادي، حيث تتجه النية إلى بيع اللاعب خلال تلقيه عرضًا مناسبًا، وذلك بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها الأبيض في الوقت الحالي، والتي يأتي على رأسها أزمة حرمان النادي من القيد.

اقرأ أيضًا: مقترح جديد في الزمالك لإنهاء أزمة القيد والمشاركة في الكونفيدرالية

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قرارًا بمعاقبة الزمالك بحرمانه من القيد ثلاث فترات قادمة؛ وذلك بسبب غرامة خالد بوطيب والتي تبلغ 2 مليون و400 الف دولار.

من جانبه كشف الإعلامي أحمد شوبير عن فتح مسئولو الزمالك خطًا من المفاوضات مع الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم المصري البورسعيدي؛ وذلك من أجل تعويض الرحيل المحتمل لسيف الدين الجزيري.

وأضاف: “في حال وصول عرض رسمي لرحيل الجزيري عن الفريق الأبيض سيتم الموافقة على رحيله حال تلقيه عرض مالي مناسب”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره فاركو غدًا الأربعاء، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.